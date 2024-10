1 Man nehme...: SWR-1-Pfännle-Koch Eberhard Braun erklärt, was so alles in die Maultaschen reinkommt. Foto: Morlok

Das Caritas-Zentrum Horb feierte das erste Jahr des neuen Ladens im Reibegässle mit einer kulinarisch-unterhaltsamen Aktion.









Link kopiert



Das Caritas-Zentrum Horb hatte unter dem Motto „Fair in Vielfalt: Essen –Kleiden – Eine Welt – alles im Fairkauf Horb“ für Freitagnachmittag alle Menschen in Horb und darüber hinaus dazu eingeladen, gemeinsam den ersten Geburtstag am neuen Standort zu feiern und zu genießen.