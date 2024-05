Bei der Hauptversammlung des Club Sulgen der Katholischen Pfarrgemeinde Sulgen ließ der Rückblick auf das vergangene Jubiläumsjahr 2023 alle Anwesenden nicht nur in sehr euphorischen Erinnerungen schwelgen, sondern auch die erzielten Ergebnisse wurden positiv vermerkt.

Neben den fünf Partys des Club Sulgen, in den Katakomben des Pfarrhofs, wurde vor allem auf das große, zweitägige Jubiläumsevent im September zurückgeblickt. Um das 40-jährige Bestehen standesgemäß zu feiern, war unter tatkräftiger Mitarbeit aller „Clubber“ zwischen Sulgen und Seedorf eine überwältigende Party-Area mit Festzelt, Bühne, Bowlebar und vielem Weiterem auf die Beine gestellt worden. Somit war bei bestem Sommerwetter der optimale Rahmen für zwei Festtage gegeben, die alle Beteiligten so schnell nicht mehr vergessen werden. Auftakt war am Freitag ein Band-Abend mit den Schramberger Bands Could Be Worse und Das Kartoffel sowie der überregional bekannten Band Call Me Brutus, der zahlreiche musikbegeisterte Gäste anlockte.

Nach dem Spiel ohne Grenzen am Samstagnachmittag folgte der Techno-Abend, bei dem zahlreiche DJs ihre Beats erklingen ließen und die Menge zum Beben brachten. Auch hier wurde eine bunte Mischung aus regionalen und überregional erfolgreichen Acts organisiert. Highlight war „Introversion“, der für den Auftritt aus Berlin angereist war.

Spende über 1500 Euro

Aufgrund des sehr erfolgreichen Verlaufs hat sich der Club Sulgen dazu entschieden, mit eine Spende von 1500 Euro der elfjährigen Leonie aus Locherhof zu übergeben, deren Leben seit einem Zeckenbiss und einer dadurch resultierenden FSME-Erkrankung vollkommen auf den Kopf gestellt wurde. Im Sommer soll für Leonie im Garten eine behindertengerechte Schaukel inklusive des dazugehörigen Gerüsts gebaut werden. Dazu trägt der Club Sulgen durch die Spende gerne seinen Teil bei.

In den Ämtern bestätigt

Im Anschluss an den Rückblick mit den Berichten standen die Wahlen an. Sowohl Club-Chef Manuel Flaig als auch sein Stellvertreter Niklas Hillmaier und Kassierer Felix Moosmann wurden in ihren Ämtern bestätigt. Außerdem wurden Luca Trost und Tim Henne als Protokollanten, Hannes Haas als Hygienewart, Johannes Link und Marah Klausmann als Social Media-Beauftragte und Florian Strahija als Musikbeauftragter gewählt.