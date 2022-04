2 Karin Wahl (links) berät Stefanie Linkenheil, Inhaberin von "Little Life" zur Gestaltung ihres Verkaufsraums. Foto: Moser

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Die St. Georgener Innenstadt beleben – das will IHK-Innenstadtberaterin Simone Mader. Ein Baustein: eine Schaufensterberatung, für die nun eine Expertin vor Ort war.















Link kopiert

St. Georgen - Karin Wahls Kugelschreiber huscht über das Papier ihres Skizzenblocks. Mit schnellen Strichen skizziert die ausgebildete Schaufenstergestalterin, die mittlerweile als Expertin auf dem Gebiet der Warenpräsentation Händler berät und Schulungen gibt, einen Kleiderständer, den sie sich vor dem Geschäft "Little Life" in der Bahnhofstraße gut vorstellen könnte. Stefanie Linkenheil, die das noch junge Geschäft "Little Life" betreibt, lauscht Wahls Ausführungen aufmerksam. Sie will sich hier die Tipps abholen, um ihr Geschäft sichtbarer und einladender zu machen.