In Fußraum verrutschte Fußmatte verursacht Unfall in Empfingen

1 Die Fußmatte im Auto war so verrutscht, dass die Fahrerin nicht mehr bremsen konnte. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people

Am Freitagnachmittag hat eine Autofahrerin mit ihrem Opel das Schaufenster einer Apotheke in Empfingen durchbrochen, weil sie wegen einer verrutschten Fußmatte nicht mehr bremsen konnte.









Wie die Polizei mitteilt, wollte die Autofahrerin gegen 16.10 Uhr vor der Front der örtlichen Apotheke einparken. Allerdings verrutschte eine Matte im Fußraum des Fahrzeugs dermaßen, dass ein Bremsvorgang nicht mehr möglich war. Das Auto durchbrach daraufhin mit seiner Front das Schaufenster der Apotheke und kam im Inneren des Gebäudes zum Stehen.

Im weiteren Verlauf wurde der Opel durch einen Abschleppdienst aus dem Gebäude gezogen. An der Gebäudefront entstand nach erster Schätzung ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Schaden am Auto dürfte sich auf rund 2000 Euro belaufen, s die Polizei.