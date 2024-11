Weihnachtsmarkt in Hechingen Tierkrippe, Karussell und Seifenware – das gibt es zu entdecken

Beim „Fürstlichen Weihnachtsmarkt“ in der Hechinger Oberstadt wird so einiges geboten sein: Organisator Marc Unger berichtet, wie es um die Planungen des Adventswochenendes steht und auf was sich Besucher schon jetzt freuen dürfen.