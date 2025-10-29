Schau Vogelfreunde Schramberg: Besucher blicken auf 500 Sing- und Ziervögel

Die Lokalschau der Vogelfreunde Schramberg war in jeder Hinsicht ein Erfolg. An beiden Öffnungstagen kamen zahlreiche Besucher und die ausstellenden Züchter heimsten viele Preise ein.
Wenn die Festhalle Sulgen mit den unübersehbaren Boten des Herbstes geschmückt ist und rund 500 bunte Zier- und Singvögel in ihren Käfigen und Voliere nach Herzenslust zwitschern und piepsen, dann steht die Leistungsschau der Vogelfreunde Schramberg und Umgebung für die Züchter im Mittelpunkt. Schließlich wollen sie zum Höhepunkt des Vereinsjahrs die Früchte ihrer Arbeit in Form von guten Ergebnissen und Vereinsmeistertiteln ernten.