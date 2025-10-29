Schau Vogelfreunde Schramberg: Besucher blicken auf 500 Sing- und Ziervögel

Die Lokalschau der Vogelfreunde Schramberg war in jeder Hinsicht ein Erfolg. An beiden Öffnungstagen kamen zahlreiche Besucher und die ausstellenden Züchter heimsten viele Preise ein.

Wenn die Festhalle Sulgen mit den unübersehbaren Boten des Herbstes geschmückt ist und rund 500 bunte Zier- und Singvögel in ihren Käfigen und Voliere nach Herzenslust zwitschern und piepsen, dann steht die Leistungsschau der Vogelfreunde Schramberg und Umgebung für die Züchter im Mittelpunkt. Schließlich wollen sie zum Höhepunkt des Vereinsjahrs die Früchte ihrer Arbeit in Form von guten Ergebnissen und Vereinsmeistertiteln ernten.

Kühle Temperaturen locken viele in die Halle Kühle Temperaturen und gelegentliche Regenschauer lockten an beiden Ausstellungstagen viele Gäste in die Halle, die sich von den angebotenen Speisen gerne verwöhnen ließen.

Für die kleinen Besucher gab es in der Tattoo-Ecke jede Menge Möglichkeiten, sich ein Andenken auf die Haut malen zu lassen. Beim Rundgang durch die Schau stach dem Betrachter sofort ein blaugelbes Ara-Papageienpaar von Züchter Armin Glunk (Fluorn-Winzeln) ins Auge, das mit „Bester Papagei der Rahmenschau“ und „Bester Südamerikaner“ zwei Titel für sich in Anspruch nehmen durften.

Ausgezeichnete Agaporniden

Rekord-Champion war einmal mehr Joachim Weisser mit neun Titeln. In den Kategorien Großsittiche und Agaporniden und Wellensittiche triumphierte er fünfmal mit der Note vorzüglich und viermal mit sehr gut.

Ausgezeichnete Großsittiche und Wellensittich

Zu insgesamt sechs Vereinstiteln kam Alexander Schmid (Fluorn-Winzeln), fünf davon in der Gattung Großsittiche und einen mit einem Wellensittich.

Zahlreiche Sittiche werden prämiert. Foto: Herzog

Die Sparte MCE (Mischlinge, Cardueliden, Europäer) dominierte Karl Linder (Locherhof), der den besten Stamm und viermal das beste Einzeltier hatte.

Fünfmal, beziehungsweise viermal erfolgreich waren David Oßwald (Stockach) und Lothar Mager (Aichhalden) in der Kategorie Exoten.

Die Zuchtgemeinschaft Müssigmann/Friedrich (Loßburg) war fünfmal mit Kanarienvögeln erfolgreich.

Dreimal durfte sich Matthias Hartmann (Hardt) bei der Gattung Wellensittiche als Sieger eintragen lassen.

Doppelsieger wurden Jugendzüchter Lenn Bloch (Kanarien) und Holger Linder (Locherhof/Wellensittiche).

Jeweils einmal zu Siegerehren kamen Gerhard Bargenda (Hardt), Wolfgang Frick (Fluorn-Winzeln), Simon Mannhardt (Dauchingen), Raimund Schwendemann (Locherhof/alle Wellensittiche), Bernhard Keller (Hopfau), ZG Thurn (Villingen-Schwenningen/jeweils Kanarien) und Jonathan Schwarzwälder (Mönchweiler/Exoten).