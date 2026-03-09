Schau im Stadtpark: 17 Frauen aus der Region stellen in der Lahrer Villa Jamm ihre Kunstwerke aus

Die Ausstellung „ICH: Frau – das Unsichtbare sichtbar machen“ wird vom Lahrer Verein Black Forest Power Women organisiert.
Die Ausstellung ist Teil des Kulturprogramms, das der Verein bis Ende April in der Villa im Stadtpark anbietet. Zu sehen sind sehr unterschiedliche Arbeiten, denen gemeinsam ist, das sie einen besonderen Blick auf Frauen werfen. Exemplarisch ist dabei das Bild von Karin Hirschle aus Steinach, das im Treppenhaus zum Obergeschoss den weiblichen Archetypus zeigt: Auf zwei großformatigen Ausschnitten sind zwei stillende Frauen mit Kindern zu sehen – ohne dass etwas entblößt wird. Ein Reiz ist dabei der Kontrast hell – dunkel.