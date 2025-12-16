Schattenspender kommen: Stadt Mahlberg wappnet Spielplätze gegen Sommerhitze

Die Stadt Mahlberg stattet Spielplätze mit Schattenspendern aus und setzt so die erste Maßnahme ihres Klimaanpassungskonzepts um.
Der Gemeinderat hatte im Mai insgesamt 48 auf Mahlberg und Orschweier zugeschnittene Maßnahmen vorgeschlagen bekommen, mit denen sich der Ort gegen die Folgen des Klimawandels wappnen kann. Sie wurden geprüft, 21 Ideen zur Umsetzung ausgewählt und diese priorisiert. „Wir sollten den Plan nicht in der Schublade versenken“, betonte Bürgermeister Dietmar Benz am Montagabend gegenüber dem Gemeinderat. Das Gremium müsse jetzt das Signal senden, dass es das Klimaanpassungskonzept auch umsetzen will. Drei konkrete Ideen stellte Bauamtschefin Justine Jörger deshalb genauer vor.