Schattenoasen in Steinen: Schon 25 Empfehlungen eingeschickt
1
Diese Bank steht ab sofort vor dem Rathaus in Steinen und soll Spaziergänger zum Verweilen an einem schattigen Platz einladen. Foto: Gemeinde Steinen/Ronny Buth

Unter dem Motto „Immer schön cool bleiben“ werden seit Juli Empfehlungen für kühle öffentliche Orte gesammelt.

Nach einem Aufruf im Amtsblatt und in der Presse gingen viele Hinweise beim Klimaschutzmanager der Gemeinde ein. Insgesamt kamen so 25 Empfehlungen für Bänke oder Sitzgelegenheiten mit Schatten in der gesamten Gemeinde Steinen zusammen. Die bisherige Sammlung kann auf der Webseite der Gemeinde Steinen unter der Rubrik „Leben in Steinen“ beim Seniorenbüro abgerufen werden. Auf Wunsch ist auch ein Ausdruck im Bürgerbüro erhältlich.

 

Liste soll stetig erweitert werden

Die nächsten heißen Tage kommen bestimmt, heißt es in der Mitteilung der Gemeinde Steinen. Die Liste der „Schattenbänke“ ist noch immer offen und soll stetig erweitert werden. Wer noch kühlende Orte nachmelden möchte, kann dies per E-Mail an die Adresse buth.hauptam@steinen.de oder telefonisch unter 07627 / 91 00 79, tun.

Neue Sitzbank vor dem Rathaus geschaffen

Im Rahmen der Hitzeschutz-Kampagne wurde ebenfalls eine neue „Schatteninsel“ vor dem Rathaus in Steinen für die Bürger geschaffen. Durch den Schreiner der Gemeinde Steinen wurde eine stabile Picknickbank gefertigt, die sich nun auf der Rasenfläche vor der „Alten Volksschule“ befindet.

 