Schattenoasen in Steinen: Schon 25 Empfehlungen eingeschickt

1 Diese Bank steht ab sofort vor dem Rathaus in Steinen und soll Spaziergänger zum Verweilen an einem schattigen Platz einladen. Foto: Gemeinde Steinen/Ronny Buth Unter dem Motto „Immer schön cool bleiben“ werden seit Juli Empfehlungen für kühle öffentliche Orte gesammelt.







Nach einem Aufruf im Amtsblatt und in der Presse gingen viele Hinweise beim Klimaschutzmanager der Gemeinde ein. Insgesamt kamen so 25 Empfehlungen für Bänke oder Sitzgelegenheiten mit Schatten in der gesamten Gemeinde Steinen zusammen. Die bisherige Sammlung kann auf der Webseite der Gemeinde Steinen unter der Rubrik „Leben in Steinen“ beim Seniorenbüro abgerufen werden. Auf Wunsch ist auch ein Ausdruck im Bürgerbüro erhältlich.