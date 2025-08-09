Scharfer Wettbewerb um Kunden: ING-Deutschland-Chef: Kein Wachstum mehr um jeden Preis

Kunden zweiter Klasse soll es nicht geben. Aber manchen Kundengruppen will Lars Stoy mehr bieten. Damit will der neue Chef wieder für mehr Wachstum bei Europas größter Direktbank sorgen.
Frankfurt/Main - Kreditkarte, Kinder-Girokonto, Anreize für Vieltrader - mit Tempo will ING-Deutschland-Chef Lars Stoy Lücken im Angebot von Europas größter Direktbank schließen. "Der Zettel, den wir in den vergangenen sieben Monaten gefüllt haben, ist lang", sagte der Manager, der die 100-Prozent-Tochter der niederländischen Großbank ING seit 1. Januar 2025 führt, der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt.