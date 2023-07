1 Die Stadt Lahr will auf den Ortsdurchfahrten Kuhbach und Reichenbach Tempo 30 anordnen. Dieser Plan wird in den Umlandgemeinden sehr kritisch gesehen. Foto: Endrik Baublies/Endrik Baublies

Schuttertals Bürgermeister hat sich gegen die Lahrer Tempo-30-Pläne auf der B 415 ausgesprochen. Er und weitere Rathauschefs wollen ihre Zweifel bei einem Treffen mit OB Ibert zum Ausdruck bringen.









Den Tagesordnungspunkt „Aktuelles“ nutzte Schuttertals Bürgermeister Matthias Litterst bei der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend, um deutliche Kritik am geplanten Tempo 30 auf der B 415 in Kuhbach und Reichenbach zu äußern. Diese sei abgestimmt mit seinem Amtskollegen Thomas Schäfer aus Seelbach. Er äußere die „Bedenken für das gesamte Schuttertal“, sagte Litterst.