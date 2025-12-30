Scharfe Kritik: Wulff fordert echten Neustart von der Bundesregierung

Alt-Bundespräsident Wulff wirft der schwarz-roten Koalition unter Kanzler Friedrich Merz einen Mangel an Ehrgeiz, Tempo und Tatkraft vor. «Wenn ich im Driver Seat sitze, muss ich fahren», sagt er.
Berlin - Der frühere Bundespräsident Christian Wulff fordert einen Neuanfang von der Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU). In einem Interview der "Süddeutschen Zeitung" übt er scharfe Kritik an der Arbeit der schwarz-roten Koalition. "Der Jahreswechsel muss von der Regierung wirklich als Anlass zur Erleuchtung genutzt werden. Denn so, wie es bisher gelaufen ist, kann es keinesfalls weitergehen. Da braucht es einen echten Neustart", so Wulff.