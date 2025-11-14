Scharfe Kritik: Wird im Rottweiler Haushalt an den falschen Ecken gespart?

Die Haushaltsplanungen für 2026 sind hart - an einigen Ecken wird gespart. Unsere Leserin Vera Niedermann-Wolf vertritt eine klare Meinung.
Und gleich werden wieder die bösen Sozialausgaben als Schuldige benannt. „Die Bürger müssen sich auf Verzicht einstellen und darauf, dass Erwartungen nicht mehr erfüllt werden können.“ Ja, wer hätte das auch ahnen können, lieber Landrat und liebe Kreisräte von 2019, dass die 78 Millionen – ohne Parkhaus, und mehr als das Doppelte der ersten Planung – nun an anderer Stelle fehlen würden!