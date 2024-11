Scharfe Kritik an der Stadt Lahr: Mittelständische Industrie fordert, Erhöhung der Gewerbesteuer zu überdenken

1 Blick auf das Lahrer Gewerbegebiet: Die mittelständischen Industrieunternehmenkritisiteren die geplante Steuererhöhung. Foto: Bildstein

Die Arbeitsgemeinschaft Lahrer mittelständischer Industrieunternehmen (Almi) kritisiert die geplante Gewerbesteuererhöhung – und wendet sich nun an Rat und Verwaltung. Die Fraktionen sollen die Steigerung „kritisch überdenken“, die Stadt lieber intern sparen.









Der Plan der Stadt, den Hebesatz für die Gewerbesteuer zu erhöhen, sorgt weiter für Kritik. „Die Almi betrachtet dieses geplante Vorhaben mit großer Sorge“, teilen die Lahrer Mittelständler am Dienstagmorgen mit. Bereits in der vergangenen Woche hatte Almi-Sprecher Ralf Leser im Gespräch mit unserer Redaktion den Vorstoß der Stadt scharf kritisiert. In der Mitteilung unterstreicht die Unternehmergemeinschaft nun ihre Position – und richtet sich direkt an die Verwaltung und die Stadträte.