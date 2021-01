Schantlesonntag in Oberndorf Narrenstückle gibt es diesmal per Video

Aufs Korn genommen wurde etwa der Schantlekapellen-Dirigent – "der Kurze". Der habe für eine Alpenüberquerung im Sommer mordsmäßig trainiert. Bringen tut’s nur nichts, wenn man g’rad bloß einen Tag vor Abmarsch da damit anfängt."

Auch der Zeremonienmeister bekam sein Fett weg. Der hatte offenbar einen gebrauchten Pool für den Garten geschenkt bekommen. Die Panne passierte dann beim Online-Socken-Kauf. Denn er sah nicht, dass seine Frau einen nagelneuen Pool in den Warenkorb gelegt hatte, und bestellte den prompt mit. Gemerkt habe er’s aber erst, als der "Postle" kam.

Auch wenn die Lokale nicht geöffnet sein durften, gab es am Schantlestammtisch doch einige lustige Geschichten zu erzählen. Den Anfang machte die Würdigung des Ex-Präsidenten Eberhard "Ebse" Schmid. Die erste Amtshandlung seines Nachfolgers? Die Fasnet absagen. Auch dazu haben die Schantle natürlich etwas zu sagen.

Ungeschicktes Timing

Und der Jung-Elferrat vom Lindenhof, der gesagt hat, er möchte sich mehr für die Jugend einsetzen, der dürfe auch gern den betagteren Schantle ein Bier zahlen, finden die drei am Stammtisch.

Bei der Hauptversammlung der Narrenzunft machte derweil ein Mitglied, das geehrt werden sollte, auf sich aufmerksam, weil es erst einmal eine Raucherpause einlegte, als es hörte, dass in alphabetischer Reihenfolge geehrt wird. Dumm nur, dass bei A, B und C keiner dran kam und er mit D der erste war. So hätten 183 Leute gewartet, bis er sein Päusle beendet habe, erzählen die Schantle.

Währenddessen habe sich die Untere Hauptstraße mit dem Überfall auf das Schuhhaus Seidel zu einem "kriminellen Hotspot" entwickelt – kaum sei eine bekannte Einzelhändlerin nach Ungarn ausgewandert.

Auch die Talplatzsanierung mit Einbahnverkehr sorgt für Diskussionsstoff. 100 Jahre lang habe man nicht um das Modehaus in der Talstadt herumfahren, aber immerhin davor parken können. Jetzt werde es umgekehrt sein.

Nicht einmal vor Kirchenvertretern machen die Schantle Halt. So erzählen sie von einem Pfarrer, der aus dem Pfarrhaus habe ausziehen müssen und in seinem Übergangsdomizil ein "Hoffnungskerzle" angezündet habe, damit der Bau schnell voranschreitet. Schneller als das hätte er aber laut der Schantle beinahe die Oberstadt abgebrannt, als er vergaß, sie auszupusten.

Und einen Tipp, wie man Geld waschen kann, gab es von den Schantle ebenso wie die Einsicht, dass die Wahrheit am Stammtisch manchmal etwas gebogen wird – "aber sicher nicht so wie die Querdenker. Wir denken närrisch und nehmen uns nicht so ernst."