Schantlesonntag in Oberndorf: Das vergangene Jahr hat den Narren viel zu bieten

Für den Oberndorfer Talplatz ein neues Wahrzeichen und als Hochwasserschutz ein galaktisches Mäuerchen? Die Schantle ordnen das Geschehen in der Stadt am Neckar ein.
Der interne Oberndorfer Informationsdienst zwischen Bevölkerung und den Schantle hat offensichtlich auch im vergangenen Jahr bestens funktioniert: Die warzigen Gesellen zeigten sich bestens informiert über Missgeschicke diverser Bürgerinnen und Bürger und scheuten sich auch nicht, diese am Schantlesonntag einer breiten Öffentlichkeit in den Oberndorfer Lokalen preiszugeben.