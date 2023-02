5 Die Schantlekapelle vom Lindenhof zieht musizierend von Lokal zu Lokal. Foto: Weber

Der Schantlesonntag hat das Schwabenalter erreicht. Er feierte seinen 40. Geburtstag. Wieder hatten sich manche Hästräger Gedanken über das Geschehen im Städtle gemacht und verkündeten so manch kleines Ungemach.















Oberndorf - Die beiden "Sparschweinschantle" überlegten sich, wo gespart werden könnte. Strom, Gas, Wasser, Nerven fiel ihnen ein. Doch ein Unternehmer aus Oberndorf wollte noch weiter sparen und sein "heiligs Blechle", einen würdigen VW-Scirocco wieder mal starten, doch die Batterie war ratzekahl leer.

Oberndorfer Sonderregelung

Nun erzählten die beiden Schantle eine fast unglaubliche Geschichte über den auf Sparsamkeit ausgelegten Ladeversuch, der damit endete, dass der Winterdienst das über die Straße verlegte Stromkabel kappte.

Bei einem Feuerwehreinsatz soll auch gespart werden – nämlich Zeit, um schnell Hilfe leisten zu können. Nach einem Stromausfall wurde aus einer Firma ein Brand gemeldet. Der war schnell gelöscht. "Gebäude geräumt" wurde durchgegeben. Doch beim Verlassen fiel ein auf dem Boden liegendes Riesenknäuel auf. Der Rettungstrupp erkannte sofort die Schutzjacke eines Kameraden, der dringender Hilfe bedurfte, wozu er sich aber an ein stilles Örtchen zurückziehen musste.

Der "Ordnungsamtsschantle" hatte über ein Missgeschick zu berichten, das einem Schantle beim Parken im Parkhaus zustieß: An einem Tag, der in Oberndorf eine gewisse Ausnahmestellung hat, stellte er sein Auto im Parkhaus ab. Nicht lange danach wurde er aufgefordert, 50 Euro Ordnungsgeld zu berappen. Das im Norden Deutschlands ansässige Abrechnungszentrum hatte von der Oberndorfer Sonderregelung natürlich keine Ahnung.

Arzt auf Fahrdienst angewiesen

Die Schantlekapelle vom Lindenhof zog mit dem Narrenmarsch ein. Der Dirigent hatte sich etwas Besonderes ausgedacht: Nach nur zwei Takten aus dem "Refräng" sollte ein Musikstück erkannt werden. Bei der ersten Aufgabe waren mehr Takte nötig, um endlich "Die Hände zum Himmel" bestimmen zu können. Leichter war es mit der "Lieben kleinen Schwarzwaldmarie." "Wien bleibt Wien" schloss diesen in Versform dargebotenen Auftritt.

Die "Zeitungsschantle" wussten, dass sich ein Arzt einen Anhänger erstand. Nicht wissend, wie schnell man mit solch einem Nachläufer fahren darf, nahm er an: 100 Stundenkilometer. Ein bisschen kann man ja noch dazugeben, so sein Gedankengang. Tempo 120 war doch so viel, dass er kurze Zeit später auf Fahrdienste angewiesen war. Das gleiche Missgeschick ereilte auch, so die "Zeitungsschantle", einen honorigen "Elfer".

Wenn die Lederhose nicht ganz passt

Die "Feuerwehrschantle" samt ihrem Techniker, die ihre "Zentrale" mit altem Kurbeltelefon aufbauten, wussten von einem kuriosen Vorfall zu erzählen. Ein Elferrat auf dem Lindenhof probierte für ein Fest beim Trachtenverein seine Lederhose: verflixt, viel zu eng. Auch ein Kollege aus der Oberstadt prüfte seine lederne Bekleidung: verflixt, viel zu weit. Beim vergangenen Gautrachtenfest hatten die beiden schlicht ihre Lederhosen – Grund unbekannt – vertauscht.

Ein weiterer Alarm bezog sich auf einen Lehrer. Aus Umweltgründen fährt dieser ein E-Auto. Auch solch ein Elefantenrollstuhl (Originalton "Feuerwehrschantle") muss mal in die Waschanlage. Beim Versuch die Spiegel einzuklappen öffneten sich die Fenster. Der Nothalt der Anlage war die Rettung.

Im Krankenhaus statt daheim gelandet

Vier Schantle wussten viel; so auch dass man bei einer Fahrt nach Thierville immer darauf achten sollte, Lothringen anzusteuern. Sie befürchten, dass es beim Festzelt zum Narrentag für "normale" Hästräger heißt: "Du kommst da net nei." Was einem passiert, wenn man gute Ratschläge in den Wind schlägt, und statt daheim im Krankenhaus landet, wussten sie ebenfalls haarklein zu erzählen.

An Fasnet Fahnen rauszuhängen, war zwei anderen Schantle wichtig. Wie ein Mäschkerle aus einer Garage fuhr, was Lieferdienste liefern und manch anderes hatten sie zu vermelden. "Oh weh, des duad doch weh", so ihr Refrain. Ein geglückter Jubiläums-Schantlesonntag.