1 Am Donnerstagvormittag haben die Abrissarbeiten an der Bauruine in der Villinger Wöschhalde begonnen. Foto: Eich

Die Anwohner in der Wöschhalde trauten ihren Augen kaum: Der Abriss der Bauruine hat am Donnerstag begonnen.















Link kopiert

VS-Villingen - Mehr als acht Jahre nach dem Baustart eines geplantes Holzhauses, wird die nicht enden wollende Geschichte zu Ende geführt. In der Wöschhalde haben die Abrissarbeiten an der dortigen Bauruine begonnen.

Am Donnerstagvormittag rückte ein Bautrupp an, um das Gebäude zunächst zu entkernen. Hierbei wurden die Baustoffe getrennt voneinander entsorgt. Gegen später kam den Bauarbeitern ein Bagger zu Hilfe, der sich um die gröberen Arbeiten kümmerte. Angaben vor Ort zufolge, soll der gesamte Abriss bis spätestens in 14 Tage beendet und das Gelände damit in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt worden sein.

Abbruch vor einem Jahr angeordnet

Mehr als ein Jahr hatte es seit der Abbruchsanordnung durch die Stadtverwaltung gedauert, bis der Rückbau nun vollzogen wird. Zuvor hatte es mit dem Grundstückseigentümer immer wieder Gespräche gegeben, die unbefriedigende Situation zu klären – allerdings ohne Erfolg. Die Stadt sah sich deshalb gezwungen, den Abriss anzuordnen.

Ursprünglich hatte hier ein Bauunternehmer geplant, Holzhäuser mit Zwei-Zimmer-Wohnungen zu realisieren. Doch schon kurz nach dem Baustart im Herbst 2014 auf dem Grundstück, das sich im Eigentum der Pfarrpründestiftung der Erzdiözese Freiburg befindet und im Wege des Erbbaurechts vergeben wurde, waren die Arbeiten aus finanziellen Gründen wieder gestoppt worden.

Behörden und Pfarrpründestiftung ohne Handhabe

Das Holzhaus gammelte vor sich hin, Anwohner störten sich an der Situation. Nachdem das Gebäude aber durch Zäune gesichert worden war, bestand keine Handhabe für ein Eingreifen seitens der Behörden. Ähnlich ging es der Pfarrpründestiftung der Erzdiözese Freiburg. Die Verantwortlichen erklärten mehrfach, dass das Erbbaurecht dem Erbbauberechtigten nicht ohne Weiteres entzogen werden könne – ansonsten wären erhebliche Entschädigungszahlungen notwendig geworden.

Einen zunächst angestrebten Verkauf an einen anderen Erbbauberechtigten hätte die Pfarrpründestiftung befürwortet, dieser kam zunächst aber nicht zustande. Nun kommt es zu dem Schlussstrich mit dem bisherigen Erbbauberechtigten – sicherlich sehr zur Freude der Anwohner, die sich an der Bauruine satt gesehen haben.