Investor will die denkmalgeschützte „Traube“ retten

Schandfleck in Sulz

1 Die ehemalige „Traube“ in der Sulzer Unteren Hauptstraße steht seit Jahren leer. Foto: Günther

Jens Kircher aus Leonberg plant, zwei Millionen Euro in das seit Jahren ungenutzte Gebäude in der Sulzer Hauptstraße zu stecken. Nicht nur im Inneren soll sich einiges verändern.









Bürgermeister Jens Keucher hob in der Gemeinderatssitzung am Montag deutlich die Bedeutung des Projektes hervor – nachdem sich die Diskussion darüber vor allem in Parkplatzfragen verzettelte: „Freut mich, dass da jemand den Mut besitzt und dem Schandfleck ein anderes Gesicht geben will.“