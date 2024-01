„Schandfleck“ in Meßstetten: Grün statt Rot am Eingang zur Stadt

Grün statt Rot am Eingang zur Stadt

„Schandfleck“ in Meßstetten

1 „Schön“ sieht anders aus: Der brach liegende Sportplatz Eichhalde ist ein Hingucker im negativen Sinn am Ortseingang. Foto: Rüdiger Wysotzki/Rüdiger Wysotzki

Der Zustand des ehemaligen Sportplatzes Eichhalde ist nicht nur Ernst Berger ein Dorn im Auge. Im Gemeinderat hat der CDU-Fraktionsvorsitzende angeregt, dort doch mal tätig zu werden, und bekam eine gute und eine schlechte Nachricht.









Die schlechte Nachricht kam nicht zuerst, denn die Diskussion um das brach liegende Sportgelände Eichhalde am Ortseingang der Kernstadt von Albstadt her begann mit einer einfachen Anfrage von Ernst Berger: „Das ist ein Schandfleck“, monierte der CDU-Fraktionschef, und betonte: „Man könnte dort mit wenig Aufwand die Umrandung, an der die Zuschauer standen, entfernen, damit es besser aussieht.“