Scham bei Lese- und Rechtschreibschwäche: Wie die Kreisvolkshochschule Freudenstadt hilft

Lkw brennt auf B 28 So lief der Einsatz der Freudenstädter Feuerwehr

Ein Lastwagen ist am Montagmorgen an der Bacherkreuzung in Freudenstadt in Brand geraten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Ein Teil der Kreuzung wurde vorübergehend gesperrt. Verletzt wurde niemand. Nun geben Feuerwehr und Polizei Details zum Einsatz bekannt.