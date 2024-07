Die Nachbarn, der Verkehr oder ein bellender Hund im Innenhof – erholsamer Schlaf und ein entspanntes Wohnumfeld können durch unangenehme Geräusche schnell einmal gestört werden. Oft sind Mieter aber machtlos und müssen sich mit dem Lärm abfinden. Umso wichtiger ist es, auf effizienten Schallschutz in der eigenen Wohnung zu setzen. Diese kann von der Schalldämmung an der Wand bis hin zur Schalldämmung von Steigleitungen und Rohren führen.

Experten für Schalldämmung können helfen

Wenn die Nachbarn unangenehm laut sind, muss die eigene Wohnung oft nachträglich gedämmt werden. Denn das Geschrei von Kleinkindern oder das störende Musikinstrument können die eigene Ruhe schnell einmal trüben. Empfehlenswert ist es, dass Sie Umbauten vorab stets mit Experten besprechen. Das Verständnis von Schallwellen, deren Verhalten und Ausbreitung ist für Laien durchaus anspruchsvoll.

In einigen Wohnungen sind aber nicht die Nachbarn das Problem. Wenn es gurgelt und gluckert, ist eine effektive Schalldämmung von Steigleitungen und Rohren empfehlenswert. Der Vorteil bei diesen Arbeiten: In der Regel haben Vermieter nichts dagegen, da die Schalldämmung von Rohren und Leitungen nachträglich nicht sichtbar wird und zudem der Wohnkomfort steigt. Doch gerade hier ist das Hinzuziehen von Experten besonders wichtig: Um Steigleitungen oder Rohre korrekt zu dämmen, ist ein gewisses Fachwissen vonnöten.

Pure Ruhe mit kleinen Änderungen

Sie müssen nicht immer eine umfassende Dämmung vornehmen. Eine praktische Schalldämmung an der Wand ist schnell montiert und sieht in Form von Akustikpaneelen auch noch hübsch aus. Es reicht aus, diese Schalldämmung partiell an der Wand anzubringen. Wenn die Schalldämung an der Wand besonders professionell erledigt werden soll, sind spezielle Wandkontruktionen die richtige Lösung. Hierbei wird beispielsweise schalldämmendes Material in die Wand eingearbeitet oder Lufträume einkalkuliert, um von der Luftschalldämmung zu profitieren.

Zudem sollten Sie im Schlafzimmer auf hochflorigen Teppichboden setzen. Die Fasern „schlucken“ Geräusche und sorgen so dafür, dass im Raum kein unangenehmes Echo herrscht. Wenn der Lärm vor allem von draußen kommt, können Sie auch einmal einen Blick in den Rollladenkasten werfen. Meist sind diese nämlich nicht gedämmt. Somit können Hitze, Kälte und natürlich auch Geräusche direkt in das Schlafzimmer eindringen. Alternativ können Sie aber auch einfach auf schwere Vorhänge zurückgreifen. Dies „schlucken“ Schall ebenfalls und sorgen dafür, dass von draußen weniger Lärm nach innen gelangt.