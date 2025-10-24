Schallbacher Wald: Gewinn wird erwartet

Der Schallbacher Wald ist „kein Pflegefall, sondern ein Juwel“, findet Revierförster Gerhard Schwab.
Der Revierförster stelle im Gemeinderat den Forstbetriebsplan vor. Obwohl 2026 der geplante Hiebsatz von 339 Erntefestmetern pro Jahr kräftig unterschritten wird, rechnet Gerhard Schwab mit 2900 Euro Gewinn aus dem Gemeindewald. Eingeplant sind ein Holzeinschlag von 100 Festmetern, dazu kommen für alle Fälle eingeplante 50 Festmeter „Zufallsnutzung“ – also für Bäume, die etwa wegen Dürre- oder Sturmschäden gefällt werden müssen.