Schalke-Fanclub: Die Geislinger sind schon mittags blau

Das „Blau“ steht rein für den Fußball: Der Schalke-Fanclub feierte 40-jähriges Bestehen – und das natürlich in den traditionellen Vereinsfarben.

​Der Samstagmittag stand ganz im Zeichen des Sports, allerdings mit einem Augenzwinkern. Beim groß angekündigten Human-Soccer-Turnier auf dem Platz vor dem Freibad flogen die Bälle nur so. In dieser Riesenkicker-Variante schlüpfen die Mitspielerinnen und Mitspieler – in Geislingen von jung bis ins beste Mittelalter – in die Rolle der Plastikfiguren: Während die Akteure normalerweise festgeschnallt werden, hielten sie sich hier einfach an einem Holzbalken zwischen zwei Markierungen fest. Dadurch konnten sie sich logischerweise nur gemeinsam nach links oder rechts bewegen.​

In zwei Gruppen duellierten sich sieben Teams aus lokalen Vereinen und Kameradschaften mit klangvollen Namen wie „Bier-Aktivisten“, „Die Taktlosen“, „Prost-Patrioten“, „FC Pitstop“ oder „Dynamo Tresen“. Passend zum Motto schmissen sich die Gründungsmitglieder des Fanclubs als „Founder86“ – natürlich, wie eingangs erwähnt, stilecht in Blau und Weiß – in den spaßigen Wettkampf.

Riedkicker machen Rennen

Rund ging’s aber auch am Spielfeldrand: Die Fans rückten mit Puscheln und Plakaten an, um ihre Favoriten anzufeuern. Am Ende machten die „Riedkicker“ das Rennen und sicherten sich die Siegerprämie von 40 Euro.

Wer nicht selbst an der Stange hing, zielte auf die Riesen-Dartscheibe. Beim Fußball-Dart wird mit klettbeschichteten Fußbällen auf eine riesige, aufblasbare Scheibe geschossen. Vor allem die kleinen Besucher nutzten die Chance, ihre Treffsicherheit zu testen.

Kein Spiel ohne Fans: Die Menge feuerte die Mannschaften mit riesiger Begeisterung und bunten Puscheln an Foto: Schweizer

Das Jubiläumsfest startete bereits am Freitagabend mit „Cheatbox“, und das „richtig furios“, wie der zweite Vorsitzende Martin Wiench berichtet. „Die Band spielte Rock, Pop und Punk, was den Gästen super gefallen hat. Es war nicht zu laut, man konnte sich noch gut unterhalten.“ Bis zu 500 Besucher tummelten sich im und vor dem Zelt – die letzten gingen erst weit nach Mitternacht. Den Kontakt zu den Musikern habe man beim Stadtfußballturnier in Rottweil geknüpft.

Am Samstagabend übernahm die Fanclub-eigene Hausband „Schleichmichel & Friends“ die Bühne. Die Formation, die überwiegend aus Geislinger Musikern besteht, lieferte Musik zum Mitsingen und Abfeiern. Dass parallel das Freundschaftsspiel zwischen den USA und Deutschland lief, tat der Party keinen Abbruch. „Bei der Planung wussten wir das noch nicht, aber der Stimmung hat es nicht geschadet. Die Bude war voll“, sagt Martin Wiench. Da es in diesem Jahr im Städtle noch nicht so viele Feste gegeben habe, seien die Geislinger in Strömen gekommen.

Große Jubiläumsfeier

Normalerweise verbindet der Fanclub seine Feste immer mit einem großen Public Viewing zu den Europa- und Weltmeisterschaften. Dieses Jahr steht aber das Jubiläum im Mittelpunkt, was Wiench sehr wichtig ist: „Wir feiern uns einfach mal selber.“ In den Jahren ohne Großevent stehen stattdessen Ausflüge und Wanderungen auf dem Programm. Fußballfans dürfen sich aber schon freuen: „Bei der nächsten Europameisterschaft im Jahr 2028 gibt es wieder ein Public Viewing“, verspricht der Vize-Chef.

Und wer holt am Ende die WM-Krone? Auch hierzu hat Wiench eine klare Meinung. Seiner Einschätzung nach werde der kommende Weltmeister entweder Brasilien oder Frankreich heißen. Deutschland gehört für ihn nur zum erweiterten Favoritenkreis.

Wie alles begann

Die Geschichte des Geislinger Fanclubs begann am 1. Mai 1986, dem Geburtstag der Schalke-Legende Olaf Thon. Damals schlossen sich 13 Fußballbegeisterte zusammen, 2006 erfolgte die Eintragung ins Vereinsregister. Heute zählt der Club 151 Mitglieder – von Babys bis zu Großvätern. Einen besonders großen Zuwachs gab es nach dem Schalker UEFA-Cup-Sieg 1997. Mittlerweile begeistern sich auch immer mehr Frauen für den Club.

Um Nachwuchs muss sich der Verein keine Sorgen machen. Viele junge Schalke-Fans bringen sich bereits aktiv in den Vorstand ein. Für Martin Wiench, der vor 25 Jahren aus dem Ruhrgebiet nach Geislingen zog, bleibt Schalke ein Lebensgefühl: „Man hält in guten wie in schlechten Zeiten zusammen und feiert die alte Bergbau-Tradition mit einem herzlichen Glückauf.“