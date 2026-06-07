Schalke-Fanclub: Die Geislinger sind schon mittags blau

Das „Blau“ steht rein für den Fußball: Der Schalke-Fanclub feierte 40-jähriges Bestehen – und das natürlich in den traditionellen Vereinsfarben.
Der Samstagmittag stand ganz im Zeichen des Sports, allerdings mit einem Augenzwinkern. Beim groß angekündigten Human-Soccer-Turnier auf dem Platz vor dem Freibad flogen die Bälle nur so. In dieser Riesenkicker-Variante schlüpfen die Mitspielerinnen und Mitspieler – in Geislingen von jung bis ins beste Mittelalter – in die Rolle der Plastikfiguren: Während die Akteure normalerweise festgeschnallt werden, hielten sie sich hier einfach an einem Holzbalken zwischen zwei Markierungen fest. Dadurch konnten sie sich logischerweise nur gemeinsam nach links oder rechts bewegen.