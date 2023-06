Nun steht es fest: Die vier toten Schafe, die Ende Mai auf Gemarkung der Gemeinde Baiersbronn aufgefunden wurden, hat der territoriale Wolfsrüde GW852m gerissen.

Der Verdacht auf Wolfsriss war der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg gemeldet worden. Die Tierkörper kamen zur weiteren Untersuchung an die Chemischen und Veterinäruntersuchungsämter in Freiburg. Die genetischen Proben wurden am Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik analysiert.

Nun liegt das Ergebnis der Untersuchungen vor, über das das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in einer Pressemitteilung informiert. Die Gemeinde Baiersbronn liegt im Fördergebiet Wolfsprävention Schwarzwald.