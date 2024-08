1 Ein Rind streckt beim Auftakt einer Impfaktion bei Rindern gegen die Blauzungenkrankheit die Zunge heraus. Foto: dpa/Marijan Murat

Es soll das Zeug zur „explosionsartigen“ Verbreitung haben. Jetzt ist sie auch im Zollernalbkreis angekommen.









Eine neue Variante des Blauzungen-Virus’ breitet sich aktuell in ganz Deutschland rapide aus. Es handelt sich dabei um den Blue-Tongue-Virus Serotyp 3 (BTV-3). Erstmals wurde er am 20. August nun auch auf einem Betrieb im Zollernalbkreis amtlich festgestellt, wie das Landratsamt auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt. Was das für Viehbesitzer im Zollernalbkreis bedeutet.