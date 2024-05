1 Gärtnermeister Thomas Bauknecht hat das Grab Wolfgang Schäubles auf dem Offenburger Waldbachfriedhof im Auftrag der Stadt neu bepflanzt. Er war laut eigener Aussage – obschon im Ruhestand – für einen Kollegen eingesprungen, der ihn um Hilfe gebeten hatte. Foto: Armbruster

Die Stadt Offenburg hat am Dienstag die letzte Ruhestätte ihres Ehrenbürgers Wolfgang Schäuble wieder herrichten lassen. Auch am Tag, nach dem Unbekannte dort ein Loch gegraben hatten, sind Empörung und Unverständnis groß. Die Ermittlungen laufen.









„Ho ffentlich finden sie diese Schweine“, macht eine ältere Frau am Dienstagnachmittag ihrer Empörung Luft. Immer wieder kommen Passanten wie sie an Wolfgang Schäubles letzter Ruhestätte in Offenburg vorbei. Sie bleiben kurz stehen, schauen auf das wieder hergerichtete Grab, schütteln den Kopf.