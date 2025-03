Schärmies-Zunft bietet buntes Programm: Urlaubsgefühle bei der Mietersheimer Dorffasent

6 Der Auftritt der Schärmies-Frauen war einer der Höhepunkte bei der Mietersheimer Dorffasent. Foto: Michael Wendling

Die Schärmies hatten ihren bunten Abend im Bürgerhaus in Lahr-Mietersheim unter ein besonderes Motto gestellt.









Unter dem Motto „Ab in den Urlaub“ startete pünktlich um 20.01 Uhr der Flug 010325 der Narren-Air am Terminal Mietersheim/Bürgerhaus. An Bord waren die Business-Class, mit der politischen Couleur Mietersheims, und die Economy-Class, mit bunt und phantasievoll gekleideten Fasent-Urlaubern. Der Flieger –das Bürgerhaus – war ausgebucht bis auf den letzten Platz. Auch in den Gängen und vor der Bordküche tummelten sich die närrischen Gäste, Groß wie Klein und Jung wie Alt und warteten auf die Durchsagen der Crew.