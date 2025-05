Schärfere Grenzkontrollen: Schweiz: Zurückweisung von Asylbewerbern ist rechtswidrig

1 Schweizer Grenze Foto: imago images/CHROMORANGE/CHROMORANGE / Martin Schroeder via www.imago-images.de

Die Schweiz kritisiert die schärferen Grenzkontrollen der neuen Bundesregierung. Sie sucht das Gespräch mit dem neuen deutschen Innenminister.









Link kopiert



Die Schweiz kritisiert die strengeren Regeln für Migranten an den deutschen Landesgrenzen als rechtswidrig. Der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte am Mittwoch wenige Stunden nach seinem Amtsantritt angekündigt, dass die Bundespolizei künftig auch Asylsuchende an der Grenze zurückweisen kann – ausgenommen bestimmte verletzliche Gruppen wie Schwangere oder Familien mit Kindern.