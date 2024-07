Schäferlauf Wildberg: Parken, Busshuttle, Fahrradstellplätze und Eintrittspreise

1 Am Schäferlauf-Wochenende kommen rund 30 000 Besucher nach Wildberg. Da will auch die Anreise geplant sein. (Archivbild) Foto: Thomas Fritsch

In Wildberg steht das größte Wochenende für die Stadt an: der Schäferlauf. An den vier Tagen kommen insgesamt rund 30.000 Besucher in die 10.000-Einwohner-Stadt. Das Parkplätze rar sind, ist dabei kein Wunder. Als Lösung werden Busshuttles angeboten.









Link kopiert



Allzu lange sind die Feierlichkeiten zum 300-Jahre-Jubiläum noch nicht her. Am 26. Juni vergangenen Jahres wurde dieses auf den Tag genau in Wildberg gefeiert. Den passenden Schäferlauf gibt es stattdessen erst in diesem Jahr. Besser gesagt an diesem Wochenende.