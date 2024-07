23 Das Feuerwerk über Wildberg war ein krönender Abschluss des diesjährigen Schäferlaufs. Foto: Salome Menzler

Der Schäferlauf 2024 endet mit großem Knall. Denn traditionell schließt ein großes Feuerwerk die Feierlichkeiten am dritten Juliwochenende ab.









Zum Abschluss des großen Schäferlaufs in Wildberg gibt es traditionell ein Feuerwerk am späten Montagabend. Wieder einmal fanden sich Tausende Besucher in und um die Schäferlaufstadt herum ein, um das Spektakel zu bestaunen.