Vier Tage lang Fest Schäferlauf Wildberg - so sieht das Programm aus

Am kommenden Wochenende findet der große Schäferlauf in Wildberg statt. An vier Tagen wird die Tradition der Schäfer gefeiert. Es ist das größte Brauchtumsfest im Nordschwarzwald – und feiert nachträglich sein 300-Jahre-Jubiläum.