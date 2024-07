„Schäferlauf vergraba“: Und damit ist der „Gottlieb“ in Wildberg wieder verbrannt

32 Mit dem Trauerumzug des Clubs der Sackhüpfer wurde der Schäferlauf „vergraba“ - oder besser gesagt Gottlieb Schäferlauf verbrannt. Foto: Salome Menzler

Alle zwei Jahre muss sich die Schäferlaufstadt Wildberg von dem Brauchtumsfest wieder verabschieden. Vor vielen Jahren hat sich der Club der Sackhüpfer gegründet, der mit einem Trauerumzug am Ende des Fests Spenden sammelt. Früher noch für die Armen in der Stadt – in diesem Jahr für den Stadtseniorenrat.









Link kopiert



Seit mehr als 100 Jahren wird der Schäferlauf in Wildberg vom Club der Sackhüpfer verabschiedet. Mit einem Trauerzug ziehen die Mitglieder mit der Stadtkapelle vom Rathaus bis in die Klosteranlage und auf den Schäferlaufplatz. So wie es auch der historische Festzug am Schäferlaufsonntag tut. Dort wird Gottlieb Schäferlauf dann am späten Montagnachmittag „vergraba“, genauer gesagt verbrannt.