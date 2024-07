Schäferlauf 2024: Wildberger Kinder und Vereine präsentieren ihr Können

32 Eindrücke vom Wildberger Nachmittag beim Schäferlauf am Montag. Foto: Thomas Fritsch

Beim Wildberger Nachmittag, dem letzten Tag des Schäferlauf, dreht sich alles um den Nachwuchs in der Schäferlaufstadt. Kindergärten, Schulen und Vereine haben einmal mehr für einen abwechslungsreichen und schönen Nachmittag gesorgt.









Link kopiert



Der letzte Nachmittag des Schäferlaufs ist angebrochen; der Wildberger Nachmittag steht an. Und ganz wie der Name schon sagt, dreht es sich dabei um eines: die Wildberger. Kindergärten, Grundschulen und Vereine präsentieren sich dabei den Zuschauern, vor allem natürlich den stolzen Eltern und Großeltern, Geschwistern und anderen Verwandten. Insgesamt rund 1000 Kinder, Jugendliche und Vereinsmitglieder stehen an diesem Nachmittag auf dem Festplatz bei der Wildberger Klosteranlage.