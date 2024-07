Schäferlauf 2024: Wildberg krönt neues Schäferkönigspaar

45 Eindrücke vom Schäferlaufmittag 2024 Foto: Thomas Fritsch

Volle Straßen, viel Applaus und Zurufe, Musik und Tänze sowie die Wettläufe: Der Schäferlauf in Wildberg zeigte sich wieder einmal von seiner besten Seite.









Vor 301 Jahren begann die Tradition des Schäferlaufs in Wildberg. Da es das Brauchtumsfest allerdings nur in den geraden Jahren in dieser Schäferlaufstadt gibt, wurde das Jubiläum im vergangenen Jahr mit einem großen Festakt gefeiert. An diesem Wochenende war es nun soweit und die Feierlichkeiten standen unter dem Motto „300 Jahre Schäferlauf“.