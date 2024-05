Einladung an Wildberger in aller Welt

1 Die Schäferfahne beim Festumzug 2022. Foto: Geisel

2024 ist Schäferlaufjahr in Wildberg. Vom 19. bis zum 22. Juli dreht sich alles um Tradition, Brauchtum und Heimat. Die Planungen laufen langsam auf die Zielgerade zu. Mit dem Festzug ist das nächste Kernelement zwischenzeitlich in trockenen Tüchern.









Im vorderen Teil historisch verbrieft, im hinteren eher am Zeitgeist orientiert: Der Festzug zum Wildberger Schäferlauf ist eines der Kernelemente und ein Highlight des Heimat- und Brauchtumsfestes. Spätestens zu diesem Ereignis reisen am Schäferlauf-Sonntag die großen Besucherströme an. Männer, Frauen und Kinder säumen die Straßen in der Wildberger Kernstadt auf dem Weg vom Rathaus bis zum Schäferlaufplatz und warten sehnsüchtig darauf, zahlreiche Gruppen rund um den Schäferlauf und aus dem Stadtgebiet zu sehen.