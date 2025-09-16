Schäferfest in Albstadt: Organisatoren trotzen der Finanzlage

Das traditionelle Schäferfest ist in trockenen Tüchern. Dank einiger Sponsoren findet die Veranstaltung am Wochenende 20. und 21. September statt.

Das Schäferfest feiert das „20-Jährige“. Dass dieses, nachdem es schon im Vorjahr durch die finanzielle Lage und den Sparzwang auf der Kippe gestanden hat, nun stattfindet, ist nur durch die großzügige Unterstützung einiger Sponsoren möglich. Oberbürgermeister Roland Tralmer dankte der Sparkasse Zollernalb, Getränke Biesinger, dem Elektrohaus Haasis, Playshoes, den Albstadt-Werken und dem badkap.

Eine positive Botschaft: Spaß und Freude für die Besucher ist garantiert „Dies ist die positive Hauptbotschaft, dass das Schäferfest mit langer Tradition auch 2025 wieder stattfindet“, so der OB. An zwei Tagen würden die Besucher aus der Region aus Liebe zur Natur, um die Schönheit der Landschaft zu genießen, kommen, um Spaß und Freude auf dem Raichberg zu haben.

Auch Martin Roscher, Leiter des Amtes für Tourismus und bürgerschaftliches Engagement, dankte den Sponsoren. Rund 20 000 bis 25 000 Besucher aus der gesamten Region kämen stets zum Schäferfest.

Schauscheren, Oldtimer-Ausstellung und geführte Wanderungen

Zum Programm diesmal gehören das Schauscheren der Albstädter Schäfer, die zudem über ihren Beruf berichten, das Schau-Collie-Hüten, die Oldtimer-Traktoren-Ausstellung sowie geführte Wanderungen „Rund um den Raichberg“ der Alb-Guides. Auch heuer wird der Kohlenmeiler in Betrieb sein. Rund um das Festgelände sind Schafherden bei ihrem täglichen Werk der Landschaftspflege zu beobachten.

Auf der Verkaufsmeile bieten lokale Hersteller handgefertigte Schafs- und Ziegenprodukten, Strick- und Holzartikel, Kunsthandwerk und vieles mehr an.

Bei der Infomeile stehen lokale Akteure und Institutionen zu Themen Regionalität sowie Landschafts- und Naturschutz Rede und Antwort. Auf der Bühne im großen Festzelt sorgen an beiden Tagen regionale Musikvereine –„Luschige Schwoaba“ des Städtischen Orchesters, die Musikkapelle Frohsinn Lautlingen, die „Traufgang Schwoaba“ und die Volksmusik „Talgang Nord“ - für Stimmung. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst mit dem Posaunenchor TOP.

Laut Prisca Hille vom Amt für Tourismus stehen die Kinder – auch aufgrund des Weltkindertages am Sonntag – noch mehr im Fokus. Für sie gebe es zusätzliche Angebote seitens des Naturschutzbundes und des Forsts. In der Kids-Arena warten Karussell, Streichelzoo und die Strohhüpfburg zum Austoben. Das Kasperletheater und die Zauber-Show fehlen ebenso wenig wie Spiel und Spaß, zahlreiche Aktionen und am Sonntag ein Hammellauf für Kinder. Vor Ort wird auch das Umweltmobil der Sparkasse sein.

Mit dem Schäferfest aufgewachsen und viele tolle Geschichten erlebt

„Ich bin mit dem Schäferfest aufgewachsen, da gibt es immer tolle Geschichten in der Natur mit der Schäferei“, sagte Uwe Baur von der Sparkasse. Er nannte es einen Riesen-Höhepunkt, in Onstmettingen passe stets alles zusammen, zumal er gutes Wetter voraussagte.

Dem Fest eilt ein sehr guter Ruf voraus

„Das Schäferfest muss einfach sein, schon seinem guten Ruf wegen“, meinte Alex Gauggel von Getränke Biesinger. „Bei uns daheim ist es für die Kinder immer das Schäflefest, das Interesse in der Familie ist groß“, verriet Kai Schreyeck von Playshoes.