Schäferfest in Albstadt: Organisatoren trotzen der Finanzlage

Das traditionelle Schäferfest ist in trockenen Tüchern. Dank einiger Sponsoren findet die Veranstaltung am Wochenende 20. und 21. September statt.
Das Schäferfest feiert das „20-Jährige“. Dass dieses, nachdem es schon im Vorjahr durch die finanzielle Lage und den Sparzwang auf der Kippe gestanden hat, nun stattfindet, ist nur durch die großzügige Unterstützung einiger Sponsoren möglich. Oberbürgermeister Roland Tralmer dankte der Sparkasse Zollernalb, Getränke Biesinger, dem Elektrohaus Haasis, Playshoes, den Albstadt-Werken und dem badkap.