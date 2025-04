Die Heidschnuckenherde von Marcel Tietze und vor allem die kleinen schwarzen Lämmer genießen die wärmende Frühlingssonne. Von den vielen großen und kleinen Besuchern an diesem Samstag lassen sie sich nicht stören, sondern grasen unbeeindruckt weiter.

Zimmerns Schäfer Marcel Tietze und seine Frau Elena hatten am Samstag zum ersten „Tag des offenen Stalls“ eingeladen. Dass das Interesse so riesig sein würde, damit hatten sie allerdings nicht gerechnet. Vor dem Stall im „Scheuerlesbühl“ mit Blick auf die neue PV-Anlage waren Bierbänke aufgebaut, es gab Heidschnuckengriller, Waffeln und kühle Getränke.

Lesen Sie auch

Die Besucher nutzten das Angebot rege, informierten sich aber auch über den Stall und die Technik mit Futterband und Co., die hier zum Einsatz kommt. Und auch zur Schäferei an sich ließen sie sich gerne von Marcel Tietze Interessantes erzählen.

Landschaftspflege durch Schafsbeweidung

Beweidet werden Naturschutzflächen in Stetten am Zierenberg, in Horgen auf dem Kapf und auf der Stettener Höhe. Gerade Wacholderheiden und Flächen mit Schlehen und Co. benötigen „Pflege“ durch Schafbeweidung, um in ihrer bekannten Form erhalten werden zu können. Auch über die Heidschnucken aus der Lüneburger Heide informierte Tietze die Besucher.

Marcel Tietze (Zweiter von links) informierte Carmen Merz über die Schafherde. Foto: Siegmeier

In diesem Jahr werden die Tiere auch die Fläche unter der neuen PV-Anlage beweiden und eine Fläche in Rottweil im Nägelesgraben. „Wir schaffen hier eine Ausgleichsfläche für die Landesgartenschau“, lässt Tietze wissen.

Bürgermeisterin Carmen Merz und Vertreter des Gemeinderates statteten Marcel Tietze ebenfalls einen Besuch ab und waren begeistert, dass er hier für seine Tiere, nach jahrelanger Suche, ein Grundstück gefunden hat. Der erste Stall, der allerdings nur als Übergangslösung diente, war im INKOM. Doch aufgrund der Erweiterung des Interkommunalen Gewerbegebietes musste der ehemalige Hof weichen.

Unsere Empfehlung für Sie Warten hat ein Ende Schäfer Marcel Tietze in Zimmern blickt jetzt vorwärts Schäfer Marcel Tietze ist erleichert: Für ihn und seine Schafe in Zimmern gibt es jetzt eine neue Perspektive. Eine Veränderung steht bevor.

Lange hatte Tietze gesucht und Genehmigungen eingeholt, was kein leichtes Unterfangen war. Im Sommer 2023 konnte dann endlich mit dem Neubau begonnen werden, den die Heidschnucken dann im Dezember 2023 endlich beziehen konnten.

Der „Tag des offenen Stalls“ in Zimmern war sehr gut besucht“. Foto: Siegmeier

„Die Veranstaltung hat großen Spaß gemacht und die werden wir sicherlich nächstes Jahr um Ostern herum wieder anbieten“, plant Tietze, der die Schäferei im Nebenerwerb betreibt. Dieser Tage hat er alle Hände voll zu tun, denn die Lämmer erblicken nach und nach das Licht der Welt.

130 Schafe zählt die Herde derzeit, 30 Lämmer sind bereits geboren, 20 weitere sollen in den nächsten Tagen noch folgen. „Der Stall bietet Platz für 150 Mutterschafe“, so Tietze. Sehr gut angekommen sei vor allem, dass die Besucher die Schafe hautnah erleben und auch streicheln durften. „Das gibt es sonst eher selten“, weiß er. Er freut sich, dass das Interesse an der Schäferei so groß ist und die Premiere seiner Veranstaltung nach einer Fortsetzung schreit.