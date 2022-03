2 Den Schäfer-Familien liegt viel an ihren Tieren. Foto: Geisel

Wildberg - "Andere leben von den Schafen, wir leben mit den Schafen", sagen Markus und Christa Kleinbeck. "Um Schäfer zu sein, muss man ein bisschen verrückt sein", wissen Gerhard und Thomas Schill. "Mir macht mein Beruf bis heute Spaß, ich würde es nicht anders haben wollen", so Stadtschäfer Karl-Martin Bauer.

Familiengeschichte reicht Generationen zurück

Die Schafhaltung hat sich gewandelt, hat mit neuen Herausforderungen zu kämpfen. Dennoch gibt es drei große Schafhöfe in Wildberg, deren Betreiber ihren Beruf bis heute mit Freude in Vollzeit ausleben: Kleinbeck und Schill in Gültlingen sowie Bauer in Wildberg. Markus Kleinbecks Familienschäfergeschichte reicht 250 Jahre zurück, das sind zehn Generationen. Mit seinen 600 Mutterschafen beweidet er unter anderem das Naturschutzgebiet "Gültlinger und Holzbronner Heiden". Thomas Schill ist Schäfer in der fünften Generation.

Karl-Martin Bauer ist in der achten Generation Schäfer. Seine Familiengeschichte reicht zurück bis ins 18. Jahrhundert, zu einem Vorfahren, der als Klosterschäfer tausende Schafe – die kleineren Gruppen privater Halter angeschlossen – versorgte. Als das Kloster aufgelöst wurde, machte sich Bauers Ahne als Schäfer selbstständig. Und diesem Beruf ist die Familie bis heute treu. Ursprünglich hatten Bauers einen Hof im Bereich des heutigen Altenheims in Wildberg. "Alle Aussiedlerhöfe waren dort", erzählt er. Erst in den 1960er Jahren wurden diese ausgesiedelt. Der erste Schafstall der Familie war die alte Schafscheuer am Bildungszentrum, die später zum Baubetriebshof und mit dessen Neubau am Welzgraben zum denkmalgeschützten Lagerraum werden sollte.

365 Tage Arbeit im Jahr

Schäfer im Vollerwerb zu sein, bedeute 365 Tage im Jahr Arbeit, da sind sich alle einig. Der Trend gehe heute eher wieder zu Nebenerwerbs- und Hobbyschäfern, wissen Thomas Schill und sein Vater Gerhard. Das führe zur Zerstückelung von Flächen, bedauert Tina Bauer, Vorsitzende des Schäfereibezirksvereins Schwarzwaldkreis, dem mehrere Landkreise in der Region angehören. Denn die Hobbyhalter wollen ihre Flächen, die mitten in einem größeren Beweidungsgebiet liegen, dann wieder selbst nutzen.

In Baden-Württemberg gebe es noch viele Bewerber, wenn Flächen zur Beweidung angeboten werden, deutschlandweit gehe die Schafhaltung aber eher zurück. "Es gibt in Deutschland Regionen, wo kein Schäfer mehr hin will", so Tina Bauer. Das liege mitunter an unterschiedlichen Regelungen in den Bundesländern, aber auch an Faktoren wie dem Wolfsvorkommen. In der Region sei der Wolf zum Glück noch kein so großes Thema. Die Vorgaben hinsichtlich Wolfsschutz allerdings, so Thomas Schill, machen den Schäfern schon jetzt Probleme.

Bürokratie ist Herausforderung

Die Bürokratie stelle eine große Herausforderung für heutige Schäfer dar. Vorgaben würden sich "mit der Farbe der Politik oft ändern", kritisieren Thomas und Gerhard Schill. Weniger verfügbare Medikamente, realitätsferne Haltungsvorgaben, weit entfernte Schlachthöfe, steigende Ausgaben, all das nehme einem nach und nach den Spaß.

Manche hätten ein sehr "verträumtes" Bild von der Schafhaltung, bedauert Tina Bauer. Es könne beispielsweise vorkommen, dass Lämmer tot geboren werden. Auch wenn die Schäfer jeden Tag bei ihren Tieren sind, müssen auch sie mal schlafen. Unter Umständen sehen Spaziergänger also mal ein totes Tier in der Herde liegen. "Das Sterben gehört zur Natur dazu", betont Bauer. Allerdings könnten viele nicht mehr damit umgehen und würden gleich Tierquälerei vermuten. Es fehle ein wenig das Verständnis für Landwirtschaft und Schafhaltung. Aber so viel sei sicher: Allen Schäfern liege viel an ihren Tieren, auch wenn es Nutztiere sind.