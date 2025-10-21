Schädlingsbekämpfung in Efringen-Kirchen: Unterirdischer Kampf gegen Ratten

In Abwasserkanälen fühlen Ratten sich besonders wohl. Damit die Nager nicht zur Plage werden, wendet man in Efringen-Kirchen ein ausgefeiltes Überwachungskonzept an.

„Rattenmanagement“ heißt das in Behördensprache. Bauamtsleiter Ulrich Weiß erklärt den Hintergrund: Jede Gemeinde ist verpflichtet, die Rattenpopulation in ihrem Kanalsystem zu beobachten und gegebenenfalls ihre Ausbreitung zu verhindern. Denn: Laut Infektionsschutzgesetz sind die Nager Gesundheitsschädlinge und damit meldepflichtig. Die Tiere können Krankheiten auf andere Tiere übertragen, aber auch auf den Menschen. Und: Laut Mitteilung der Gemeinde kann ein Rattenpärchen innerhalb von zwölf Wochen 100 Nachkommen „produzieren“ – die nach zwei Monaten geschlechtsreif werden und sich selber fortpflanzen können.

Lebensmittel nicht über Toilette entsorgen Ratten fühlen sich vor allem dort wohl, wo Menschen ihnen gute Futterbedingungen bieten – zum Beispiel in der Kanalisation, weiß Ulrich Weiß, der als Bauamtsleiter auch für den Eigenbetrieb Abwasser und somit auch für die Bekämpfung der Ratten in den Kanälen der Gemeinde verantwortlich ist. Für Ratten außerhalb des Kanals seien die jeweiligen Grundstückseigentümer zuständig.

Eine Plastikverpackung mit Essensresten vor einem Rattenloch (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa

In den Kanälen bekommen die Tiere quasi per Lieferservice große Mengen von Speiseresten. Deshalb rät Weiß, weder über die Toilette noch über Abflüsse Lebensmittel zu entsorgen. Aber auch oberirdisch sollten Essenreste nicht achtlos weggeworfen werden. Auch verstreutes Vogelfutter im Park und sogar auf Bäumen und überquellenden Mülleimer laden die Tiere zu einem Festmahl ein.

Möglichst wenig Giftstoffe in der Umwelt

Ratten sind extrem anpassungsfähig und intelligent – das macht ihre Bekämpfung herausfordernd. Jahrzehntelang, erzählt Weiß, haben Kommunen Rattengiftköder einfach in die Kanalisation eingehängt, diese seien öfter ins Abwasser gelangt. Um Mensch und Natur zu schützen, ist diese Methode mittlerweile aber verboten. Die aktuellen Vorschriften fordern, dass der Kontakt zwischen Giftköder und Wasser verhindert werden muss. Deshalb, so Weiß, hat die Gemeinde auf Giftköderboxen umgestellt, das seien geschlossene Boxen, die im Kanalsystem eingebaut werden. Sie haben laut Weiß den Vorteil, dass der Giftköder, selbst wenn die Box bei Starkregen überflutet wird, nicht weggeschwemmt wird. Das Ziel sei, möglichst wenig Giftstoffe in die Umwelt zu bringen.

Fraßköder mit verzögerter Wirkung

Für Efringen-Kirchen übernimmt ein Dienstleister die Überwachung der 31 im Kanalnetz eingebauten Köderboxen. „Wenn eine solche Box aufgestellt wird, dann wird diese zunächst noch nicht mit einem Giftköder, sondern für die ersten Wochen mit einem Lockköder bestückt“, berichtet Weiß. Denn die intelligenten und sehr sozialen Ratten schickten einen „Vorkoster“. Enthielte der Köder einen Wirkstoff, der die Ratte sofort töten würde, wären die anderen Ratten der Gruppe gewarnt.

Erst nach ein Paar Wochen hätten die cleveren Tiere Vertrauen, die Box – und damit den Köder – zu nutzen. „Erst dann wird auf Giftköder umgestellt“, sagt Weiß. In den mehrere hundert Gramm schweren Fraßköder enthalten seien sogenannte Antikoagulanzien. Diese zeichnen sich durch eine verzögerter Wirkung aus.

Dienstleister überprüft alle vier Wochen

In jeden Ortsteil befinden sich laut Weiß mindestens drei Giftköderboxen in der Kanalisation, in größeren auch mehr. Zudem stellt die Gemeinde auch oberirdisch Boxen auf, etwa in der Nähe des Kindergartens in Wintersweiler.

Auch verstreutes Vogelfutter lockt Ratten an (Symbolbild) Foto: Michael Brandt/dpa

Wie viele Ratten auf, beziehungsweise unter der Gemarkung in Efringen-Kirchen leben, lässt sich laut Weiß nicht beziffern – denn Ratten sind scheu und leben bevorzugt im Verborgenen. Das mache genaues Zählen nahezu unmöglich.

Darum nutzt die Gemeinde die Boxen auch als Zählmethode: Der Dienstleister liest die gemeldeten „Besucher“ der Box per Funknetzwerk regelmäßig aus. Alle vier Wochen werden die Boxen überprüft und nach Bedarf neu bestückt. Das Meldesystem erfasst laut Weiß sogar die Größe der Köder und den Abfraß. Wie viele Nager pro Tag eine Box aufsuchen, veranschaulicht dem Dienstleister ein grafisches Informationssystem. Zeigt es Auffälligkeiten – es kam schon vor, dass in einer Box an einem einzigen Tag 36 Besuche registriert wurden – werden weitere Köderboxen in der Nähe aufgebaut, außerdem rücken Weiß und sein Team aus und halten Ausschau nach möglichen Ursachen. Ist ein Restaurant oder ein Hühnerstall in der Nähe? Ein Komposthaufen, auf dem Lebensmittel entsorgt wurden? Liegen gelbe Säcke herum? Ist die Quelle gefunden, werden die Anwohner kontaktiert.