Schädlingsbekämpfung in Efringen-Kirchen: Unterirdischer Kampf gegen Ratten

In Abwasserkanälen fühlen Ratten sich besonders wohl. Damit die Nager nicht zur Plage werden, wendet man in Efringen-Kirchen ein ausgefeiltes Überwachungskonzept an.
„Rattenmanagement“ heißt das in Behördensprache. Bauamtsleiter Ulrich Weiß erklärt den Hintergrund: Jede Gemeinde ist verpflichtet, die Rattenpopulation in ihrem Kanalsystem zu beobachten und gegebenenfalls ihre Ausbreitung zu verhindern. Denn: Laut Infektionsschutzgesetz sind die Nager Gesundheitsschädlinge und damit meldepflichtig. Die Tiere können Krankheiten auf andere Tiere übertragen, aber auch auf den Menschen. Und: Laut Mitteilung der Gemeinde kann ein Rattenpärchen innerhalb von zwölf Wochen 100 Nachkommen „produzieren“ – die nach zwei Monaten geschlechtsreif werden und sich selber fortpflanzen können.