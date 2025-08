Schädlingsbekämpfung in Balingen: Was kann man gegen aggressive Wespen tun?

Sie sind lästig und für Allergiker lebensbedrohlich: Wespen. Wer ein Nest an oder im Haus entdeckt, wird sich kaum über das Sirren der teils aggressiven Insekten freuen.

Langeweile hat Haug derzeit nicht: täglich ist er im Einsatz, um Wespennester bei Privatleuten, bei Kitas oder Behörden zu begutachten und gegebenenfalls zu räumen oder umzusiedeln. Gestochen wurde er in dieser Saison bislang zwei Mal. „Das macht mir nichts aus“, sagt der Grosselfinger und lacht. „Sonst wäre ich falsch in dem Job.“

Kleine bis mittelgroße Nester halten ihn derzeit auf Trab. Bis zu 200 Wespen leben in einem davon, erklärt der Experte. „Bis Mitte September können es im Einzelfall bis zu 10 000 Wespen pro Nest sein.“ Das längste Nest, das er jemals gemeldet bekam, war 2,85 Meter lang. „Das kann ich dann nicht in den Wald umsiedeln.“

Wespen sind eine Landplage

Haug versteht seinen Job als „leben und leben lassen“. Solange Mensch und Tier friedlich miteinander auskämen, entferne er kein Nest oder räuchere es aus. Immerhin stehen die Wespen, wie auch Hornissen, unter Naturschutz – auch wenn sie, wie der Schädlingsbekämpfer sagt, „eine Landplage“ sind.

Selbst mit Giftspray oder anderen Dingen sollte niemand einem Wespennest zu Leibe rücken. „Das kann ganz schön teuer werden“, warnt Haug. Zehntausende Euro stünden da als Strafe im Raum. Besser sollte man sich an ihn wenden oder sich mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes in Verbindung setzen.

Den Anruf bei der Feuerwehr könnte man sich sparen: „Die rücken längst nicht mehr aus, das ist viel zu teuer für die Kommunen.“

Wespen riskieren ihr eigenes Leben

Ein Wespennest wird nur einmal von einer einzigen Kolonie benutzt. Dass nachfolgende Generationen sich von einem hängen gelassenen Nest vom Bau abschrecken lassen würden? Ein Irrglaube, sagt Haug. Besser sollte man vorbeugen und: Mauerspalten verschließen, Fliegengitter anbringen und Rollladenkästen mit Bürsten verschließen.

Wespen riskieren ihr eigenes Leben, um das Volk zu schützen. Das machen sich Schädlingsbekämpfer wie Haug zunutze: Auch wenn die Tiere wüssten, dass sie sterben, wenn er ein entsprechendes Pulver eingesprüht habe – der Instinkt treibt sie spätestens bei Einbruch der Dämmerung zurück ins Nest.

Die Insekten können übrigens nachts nicht sehen. Sind die Wespen in einem Raum und man schaltet das Licht aus platschen sie wie tot auf den Boden.

Darum stehen Wespen auf Süßes

Dass Wespen – abgesehen von der Königin – meist nur drei Wochen alt werden – ein schwacher Trost für die Geplagten. Warum die Insekten so jung sterben? „Sie sind rund um die Uhr wach, um die Brut zu versorgen und das Nest zu kühlen oder zu wärmen“, erklärt der Experte. In dieser Zeit, also im Frühjahr, brauchen die Wespen Proteine.

Ist Richtung Herbst die Brutpflege erledigt, geht es den Wespen für wenige Wochen nur noch darum, sich selbst am Leben zu halten. „Da kommen Kohlehydrate ins Spiel, also Kuchen oder Eis“, sagt Haug.

Das sollte man auf keinen Fall tun

Wer im Garten oder auf dem Balkon essen will, sollte eine Stunde zuvor überreifes Obst zehn Meter weit weg hinstellen. Dann sagen die Wespen den Kollegen via Pheromone, wo es eine Leckerei gibt und lassen die Kaffeetafel unbeachtet.

Auch Nelken, Teebaumöl oder Zitronenmelisse könne man aufstellen. „Das können sie nicht riechen.“

Hektisch nach den Tieren schlagen? Keine gute Idee, sagt Haug. Dann nämlich setze die Wespe ein Pheromon ab, das einen als Feind markiere. „Da kommen dann die Kumpels aus dem Nest zu Hilfe und attackieren diesen Menschen.“

Wespen – besser als ihr Ruf?

Sie sind gute Architekten:

Ein Wespennest ist ein bauliches Kunstwerk. Die meisten Arten benutzen dazu abgenagtes und mit Speichel vermengtes Holz.

Sie fungieren als Gesundheitspolizei:

Wespen stehen auf Schädlinge wie Schnaken oder Blattläuse. Auch tote Mäuse zerlegen sie.

Sie sind Bestäuber:

Anders als Bienen fliegen Wespen Pflanzen mit kurzen Kelchen auf, zum Beispiel Fenchel.

Sie sind Familientiere:

In einem Wespenstaat hat jedes Tier seine klare Aufgabe. Es gibt aber auch Arten, die als Einzelgänger durch die Luft schwirren.

Sie sind vielfältig:

In Deutschland gibt es mehr als 500 Wespenarten. Die meisten fliegen nur Blüten an. Lästig sind lediglich die Deutsche Wespe und die Gemeine Wespe.