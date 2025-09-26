Schädlingsbefall: 80 Bäume müssen in Lahr gefällt werden

Anlass für die Fällung der Bäume ist der Weidenbohrer. Gegen diesen weiß man sich nicht anders zu helfen, als betroffene Bäume zu entfernen.
Bevor Fabian Roßmanith mit seinen Erklärungen startete, gab es praktischen Anschauungsunterricht für die Mitglieder des Umweltausschusses: Der Abteilungsleiter Grün und Umwelt hielt ein Stück eines Baumstamms hoch, einer Pappel, in den sich Raupen gefressen hatten – ein aufrüttelnder Anblick. „Der Weidenbohrer hat wieder zugeschlagen“, konstatierte Roßmanith mit ernster Miene.