2 Ratten sind in Bisingen ein problem. (Symbolfoto) Foto: lopaque/Shutterstock

Eine Befallsanalyse zeigt: In mehreren Gebieten in Bisingen tummeln sich Ratten. Nun will die Gemeinde weiterkontrollieren, wo die Nager auftreten.















Link kopiert

Bisingen - In Steinhofen oder am Angelbach, am Bahnhof oder in Wessingen: An verschiedenen Stellen in Bisingen wurden Ratten nachgewiesen. Dazu Fragen und Antworten:

Wie oft werden in Bisingen tote Ratten gemeldet?

Eine genaue Statistik über die Meldungen wird nicht geführt. "Bei der Gemeindeverwaltung Bisingen gehen selten Meldungen über tote Ratten ein", berichtet Carolin Landenberger vom Ordnungsamt unserer Redaktion. Die Folge: Tote Ratten werden dementsprechend selten durch die Gemeinde entfernt.

Auch der Schädlingsbekämpfungsfirma, mit der die Gemeinde zusammenarbeitet, werden Landenberger zufolge selten tote Tiere gemeldet. "Die Firma erhält zirka zwei Anrufe im Monat über Sichtungen von lebendigen Tieren."

Gibt es Zahlen zur Rattenpopulation in Bisingen?

Bis vor Kurzem gab es keine. Auf Nachfrage unserer Redaktion hat die Gemeinde die Schädlingsbekämpfungsfirma Ende November allerdings mit einer großangelegten Befallsanalyse im gesamten Ort und in den Teilorten beauftragt. Jetzt sind die Zahlen verfügbar.

Welche Ergebnisse brachte die Analyse?

Die Befallsanalyse im Kanalsystem in Bisingen und in den Teilorte zeigt auf: Ende November 2022 wurden bei der ersten Kontrolle in den Gebieten Steinhofen, Mitte und Angelbach deutliche Spuren festgestellt.

Bei der Kontrolle derselben Stationen Ende Dezember 2022 wurden laut Landenberger erneut Spuren gesichtet. Und: "Zu diesem Zeitpunkt sind zusätzlich Spuren beim Bahnhof/Maute-Areal und in Wessingen erkennbar gewesen." Eine weitere Inspektion fand Anfang Januar statt: Dabei wurden Aktivitäten an den Orten Angelbach, Bahnhof und Wessingen erkannt.

"Trotz der kurzen Dauer der Analyse in den unterirdischen Bereichen Bisingens kann die Schädlingsbekämpfungsfirma Erfolge nachweisen sowie die ersten ›Hotspots‹ erkennen", erklärt Landenberger.

Wie geht es weiter?

Die Firma wird in den nächsten Maßnahmen Stationen umsetzen, um weitere Erkenntnisse zu erhalten. "Da wir parallel dazu oberirdische Kontrollpunkte haben, werden wir zu gegebener Zeit auch diese Ergebnisse miteinander vergleichen können", kündigt Landenberger an.

Welche Erkenntnisse gibt es zur aktuellen Situation am Klingenbach?

"Bei Beginn der Maßnahmen am Klingenbachkanal im April 2021 konnte über mehrere Monate eine starke Köderannahme festgestellt werden", berichtet Landenberger. Seit Anfang 2022 sei der Befall zurückgegangen. Die Schädlingsbekämpfungsfirma kann an vereinzelten Stellen eine unregelmäßige Köderannahme erkennen. "Es ist ersichtlich, dass mittels der Maßnahmen auch Neubefälle in diesem Bereich direkt abgewehrt werden."

Wo können sich Bürger melden, die Ratten finden?

Zuständig ist das Ordnungsamt im Bisinger Rathaus.

Wer entfernt die Ratte?

Bei der Entfernung muss unterschieden werden, wo sich das Tier befindet: Auf privaten Flächen müssen sich Eigentümer selbst darum kümmern – "eigenständig oder durch Hinzuziehung einer sachkundigen Firma", wie Landenberger betont. "Auf öffentlichen Flächen wird die Entfernung über das Ordnungsamt veranlasst." Anschließend rücken Bauhof oder Schädlingsbekämpfung aus.