Schädlinge im Kreis Rottweil: Droht nach dem Rattengift-Verbot eine Zunahme der Nager?

Ab Juli 2026 ist der Einsatz von Rattengift durch Privatpersonen tabu. Droht deshalb eine Zunahme der Nager? Ein Nabu-Experte ordnet die Lage ein.

Wer sich vor Ratten ekelt, der muss künftig auf andere Mittel zurückgreifen: Ab dem 1. Juli 2026 ist der Verkauf von Rattengift an Privatpersonen verboten. Der Umgang mit den entsprechenden Präparaten ist dann ausschließlich ausgebildeten Fachkräften gestattet. Droht nun im Kreis Rottweil eine Rattenplage? Unsere Redaktion hat mit einem Experten darüber gesprochen.

Bernd Franz, Vorsitzender beim Naturschutzbund (Nabu) in Rottweil, bekräftigt uns gegenüber, Rattengift ausschließlich von geschulten Fachanwendern eingesetzt werden sollte und nicht in die Hände von Privatpersonen gehöre.

„Wenn überhaupt, darf Rattengift nur so eingesetzt werden, dass es keine Gefahr für Menschen und andere Tiere darstellt“, sagt der 58-Jährige. Laut dem Nabu-Experten kann die unsachgemäße Anwendung von Giftstoffen durch Privatleute zur Bildung von Resistenzen bei Ratten gegenüber bestimmten Wirkstoffen führen und damit Umwelt- und Tierschutzrisiken zusätzlich erhöhen.

Tote Vögel durch Rattengift

„Rattengifte wirken bei den Tieren zeitverzögert. Die Ratten werden zunächst apathisch, können aber noch tagelang überleben. In dieser Zeit werden sie leicht von Hunden, Katzen, Füchsen, Greifvögeln oder Eulen erbeutet“, erklärt Franz. Dadurch würden immer wieder verendete Greifvögel aufgefunden, in deren Körpern Rattengift nachgewiesen werden könne. So erinnert Franz an mehrere Ende 2025 im Kreis Lübeck aufgefundene tote Rotmilane.

Zudem ergänzt er: „Problematisch ist auch, dass Rattengifte sehr langlebig sind, sich in der Nahrungskette anreichern und aufgrund ihrer hohen Toxizität ein erhebliches Risikopotenzial darstellen.“

Schädlingsbekämpfer sind teuer und ausgelastet

Eine Option sei die Beauftragung professioneller Schädlingsbekämpfer – auch wenn diese laut Franz „sehr teuer und stark ausgelastet“ seien. Das sei aus Sicht mancher Betroffener ein klares Argument gegen das Verbot von Rattengift. Zudem könnten sich die Nager in bestimmten Fällen stark ausbreiten.

Dass es nun zu einer Rattenplage kommen könnte, schließt der Experte zwar nicht aus, es müsse aber nicht zwangsläufig dazu kommen, sagt er. Franz ist überzeugt, dass sich auch ohne Kammerjäger durch präventive Maßnahmen viel gegen die Ausbreitung der unerwünschten Nager erreichen lässt.

Dazu zählen konsequente Hygienemaßnahmen wie eine sorgfältige Müllentsorgung, das Vermeiden frei zugänglicher Futterquellen sowie bauliche Vorkehrungen, wie das Verschließen von Schlupflöchern.