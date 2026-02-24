Schädlinge im Kreis Rottweil: Droht nach dem Rattengift-Verbot eine Zunahme der Nager?

Ab Juli 2026 ist der Einsatz von Rattengift durch Privatpersonen tabu. Droht deshalb eine Zunahme der Nager? Ein Nabu-Experte ordnet die Lage ein.
Wer sich vor Ratten ekelt, der muss künftig auf andere Mittel zurückgreifen: Ab dem 1. Juli 2026 ist der Verkauf von Rattengift an Privatpersonen verboten. Der Umgang mit den entsprechenden Präparaten ist dann ausschließlich ausgebildeten Fachkräften gestattet. Droht nun im Kreis Rottweil eine Rattenplage? Unsere Redaktion hat mit einem Experten darüber gesprochen.