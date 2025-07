Schädling in Steinen: Kampf dem Purzelkäfer

Schädling in Steinen

1 Martin Stobbe (vorne) kniet vor einer vom Käfer zerstörten Fläche auf dem Trainingsplatz im Wiesentalstadion. Hinten Bürgermeister Gunter Braun. Foto: Christoph Schennen Auf dem Trainingsplatz des FC Steinen-Höllstein sorgt der Engerling dafür, dass das Gras kaputt geht.







Der Purzelkäferbefall auf dem hinteren Trainingsplatz des FC Steinen-Höllstein wird mit biologischen Mitteln bekämpft. Der Platz ist nach Angaben der Gemeindeverwaltung bereits gelocht worden. In der nächsten Woche werden Milliarden Nematoden in einer Wasserlösung auf den Rasen aufgebracht. Die Fadenwürmer nisten sich in den Engerling, die Larve der Purzelkäfer ein, ernähren sich von ihm und befallen, sobald er tot ist, den nächsten.