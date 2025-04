Forstamt in Rottweil Alarm im Kreis – so erkennt man Borkenkäferbefall

Trotz des vielen Regens, der sehr wichtig für die Waldböden war, hat das Forstamt in den Wäldern des Landkreises eine hohe Zahl an Borkenkäfern in den Fallen festgestellt. Es gelte jetzt, der weiteren Ausbreitung keine Chance zu geben.