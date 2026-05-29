Schädling auf dem Vormarsch: So bekämpft der Kreis Lörrach den Japankäfer

Der Landkreis Lörrach weist auf Schutzmaßnahmen gegen den Japankäfer hin, dessen Flugzeit jetzt beginnt.
Ab dem 1. Juni beginnt die Flugzeit des Japankäfers. Für Anwohner in den ausgewiesenen Befalls- und Pufferzonen im Landkreis Lörrach bedeutet das: Grünschnitt, Laub und Pflanzenreste dürfen bis Ende September nicht ungehäckselt aus diesen Gebieten abtransportiert werden. Im Landkreis sind eigens Sammelstellen eingerichtet, an denen auch ungehäckseltes Material abgegeben werden kann, wie das Landratsamt mitteilt.