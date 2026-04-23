Schäden seit langem bekannt: Das Haslacher Rathaus erhält eine neue Putzfassade

Das Äußere des Verwaltungsgebäudes in Haslach weist schon seit Jahren Schäden auf. Nun soll der Putz erneuert werden. Eine Neubemalung der Wandbilder bleibt offen.

Die kunstvoll bemalte Rathaus-Fassade prägt das Haslacher Stadtbild seit Jahrzehnten und ist für Einheimische wie Touristen gleichermaßen ein beliebtes Fotomotiv. Doch die Zeiten der farbenfrohen Otto-Laible-Bilder sind gezählt. Der Grund: Die Fassade weist schon seit einigen Jahren Schäden auf, mehrere Sanierungsversuche haben nicht den erwünschten, dauerhaften Erfolg gebracht.

Der Gemeinderat hat deshalb in seiner Sitzung am Dienstagabend beschlossen, dass die Putzfassade erneuert und das Rathaus einen hellen Anstrich bekommen soll. Ob und wie es danach bemalt wird, soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Fest steht jedoch bereits: Mindestens für ein bis zwei Jahre wird das Rathaus „blank“ dastehen.

Stadtbaumeister Clemens Hupfer ging auf die Geschichte des Haslacher Rathauses ein und erläuterte, dass die Fassade im Lauf der Jahrzehnte unterschiedlich gestaltet war. Ihr Zustand sei in den vergangenen Jahren mehrfach Thema gewesen, er erinnerte auch an mehrere Restaurierungen – allerdings ohne dauerhaften Erfolg.

Es gibt vier Varianten für eine Sanierung

2019 hatte eine Fachfirma an vier Musterflächen unterschiedliche Sanierungsmethoden angewendet, um zu ermitteln, welche sich für den Erhalt der Fassade am besten eignen – die Ergebnisse waren allerdings ernüchternd: Schon nach kurzer Zeit waren wieder Schäden aufgetreten. „Der Oberputz besitzt eine deutlich stärkere Festigkeit als der Unterputz“, erklärte Hupfer die Ursache für die Risse und teils großflächigen Ablösungen.

Er präsentierte den Räten vier Varianten für das weitere Vorgehen: die Restaurierung der Fassade (Kosten: rund 400.000 Euro); neuer Putz, in den originale Wandmalereifragmente eingebracht werden (rund 550.000 Euro); neuer Putz, auf dem die Wandmalereien von Otto Laible nachgemalt werden (rund 410.000 Euro) oder neuer Putz mit einem hellen Anstrich (rund 337.000 Euro).

Die Entscheidung über eine mögliche Neubemalung soll bei dieser vierten Variante erst zu einem späteren Zeitpunkt getroffen werden. Die Stadtverwaltung sprach sich vor allem in Hinblick auf die Haltbarkeit und die Kosten gegen die ersten beiden Varianten und für einen neuen Putz aus. Bei der vierten Möglichkeit verbaue man sich nichts und habe zudem die Option, die Fassade im Zuge der 750-Jahr-Feier der Stadt im Jahr 2028 als Projektionsfläche zu nutzen.

Stadtverwaltung sprach sich für einen neuen Putz aus

Denkbar sei beispielsweise auch, über eine neue Bemalung im Rahmen eines Künstlerwettbewerbs zu entscheiden. „Es geht um viel Geld. Geld, das wir eigentlich nicht haben“, sagte Yannik Hinzmann (LHL). Er regte an, die Bürger in den Entscheidungsprozess einzubeziehen, fand es aber „schwierig, wenn wir das Rathaus zwei Jahre weiß lassen würden“.

Ganz ähnlich äußerten sich auch Jochen Kammerer (CDU) und Sarah Weis (SPD). Letztere fragte: „Können wir es nicht noch etwas länger so lassen, damit die Zeitspanne nicht so lang ist?“ „Wir müssen es irgendwo eintakten. Ich will nicht in Zeitdruck über die Gestaltung entscheiden müssen“, erklärte Bürgermeister Armin Hansmann. „Deshalb nehmen wir in Kauf, dass es vielleicht ein, zwei Jahre weiß ist.“

„Vielleicht haben wir Projektionen, die wir probeweise an die Wand werfen können“, stimmte Andreas Isenmann (CDU) zu. Er fragte: „Wenn wir uns für Variante vier entscheiden, werden die Gemälde von Otto Laible dann entsprechend dokumentiert, um sie wieder anbringen zu können?“ Dies bejahte Hupfer. „Ich finde Variante vier einen gangbaren Weg. Wenn der Putz runterkommt, muss man etwas machen“, betonte Joachim Prinzbach (FWV). „Wir verbauen uns mit Variante vier nichts.“

Die Malereien stehen nicht unter Denkmalschutz

Martin Eitel (CDU) gab zu bedenken, dass etwas Historisches unwiederbringlich zerstört werde. „Es wird zwar dokumentiert, aber das Original ist weg.“ Hupfer machte deutlich, dass die Malereien an sich nicht unter Denkmalschutz stehen und die Varianten eins und zwei keine dauerhaften Lösungen seien. Der schlechte Zustand der Fassade und die Tatsache, dass eine Restaurierung nur eine kurzfristige Verbesserung bringen würde, erleichterten den Räten die weitreichende Entscheidung: Einstimmig votierten sie für die Erneuerung der Putzfassade. Über eine Neubemalung der Otto-Laible-Wandbilder wird das Haslacher Gremium zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.

Die Geschichte der Rathausfassade

Das Haslacher Rathaus wurde 1733 nach dem Stadtbrand von 1704 auf den Grundmauern des Vorgängerbaus als Fachwerkbau errichtet. Eine der ersten Fotografien von 1897 zeigt eine damals bereits verputzte Fassade mit aufgemalten Sandsteinquadern an den Sockelecken und einer quadrierten Sockelzone, während das Obergeschoss hell verputzt war. Im Jahr 1902 erhielt das Rathaus durch Xaver Thoma und Heinrich Blank eine Bemalung in Jugendstilmanier. In den Jahren 1952 und 1953 wurde der Putz abgeschlagen und das Gebäude insgesamt neu verputzt. 1953 bemalte der Haslacher Kunstmaler Otto Laible (1898–1962) die Fassade mit ortsbezogenen Fassadenbildern, unterstützt von seinen Schülern. Diese Fassadenfassung prägt das Erscheinungsbild bis heute. Schäden wurden im Stadtbauamt erstmals 1992 dokumentiert, größere Restaurierungen folgten 1994 sowie 2004. Seit 2018 wurden erneut umfassende Untersuchungen veranlasst, nachdem sich die Schäden vergrößert hatten; dabei wurden wiederkehrende Ablösungen zwischen den Putzschichten und Rissbildungen festgestellt.