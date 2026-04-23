Schäden seit langem bekannt: Das Haslacher Rathaus erhält eine neue Putzfassade

Das Äußere des Verwaltungsgebäudes in Haslach weist schon seit Jahren Schäden auf. Nun soll der Putz erneuert werden. Eine Neubemalung der Wandbilder bleibt offen.
Die kunstvoll bemalte Rathaus-Fassade prägt das Haslacher Stadtbild seit Jahrzehnten und ist für Einheimische wie Touristen gleichermaßen ein beliebtes Fotomotiv. Doch die Zeiten der farbenfrohen Otto-Laible-Bilder sind gezählt. Der Grund: Die Fassade weist schon seit einigen Jahren Schäden auf, mehrere Sanierungsversuche haben nicht den erwünschten, dauerhaften Erfolg gebracht.