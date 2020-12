Schäden in Höhe von 20.000 Euro Vandalen wüten im Neckarpark

In der Folge der Sitzung hab die Stadt am Mittwoch eine Pressemitteilung heraus. Darin heißt es: "Zuletzt am vergangenen Sonntag oder Montag wurden erneut zwei Bäume mit einer Machete oder Axt im Schwenninger Neckarpark mutwillig massiv beschädigt. Außerdem wurden zahlreiche Bodenstrahler mit einem Stein zerschlagen. In der Bahnhofsunterführung wurden zwei große Leuchten sowie ein Lichtpaneel am Bahnhofseingang und eine weitere Scheibe zerschlagen. In der Unterführung gibt es zahlreiche Schmierereien und Aufkleber. Die Stadtverwaltung wird den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige bringen."

Bis zu 20.000 Euro Sachschaden

Die Stadt erklärt weiter: "Dieses Jahr wurden damit bereits vier Bäume beschädigt: eine Zierkirsche, zwei große Platanen und eine Hainbuche. Zudem wurden die Steuereinrichtungen und Lesegeräte an den Polleranlagen mehrfach demoliert. Alle Einrichtungen müssen mit großem personellen und finanziellen Aufwand wieder repariert und gereinigt werden. Bei den großen Bäumen kann man kaum in derselben Größe nachpflanzen, sodass hier das Bild des Parks dauerhaft geschädigt wurde." Bürgermeister Detlev Bührer schätzte den entstandenen Schaden in der Ausschuss-Sitzung auf bis zu 20.000 Euro.

Die Stadtverwaltung ruft daher Parkbesucher und Anwohner dazu auf, die Polizei zu informieren, falls sie weiteren Vandalismus beobachten sollten.