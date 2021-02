1 Die Schilder wurden mit Gewalt herausgerissen. Foto: Gurreck

Vandalen haben wieder zugeschlagen: Im Eschachtal, im Bereich des Bühlinger Jugendzeltplatzes, haben gedankenlose Mitmenschen ihr Unwesen getrieben, wie uns ein aufgebrachter Leser meldet.

Rottweil-Bühlingen - Die Täter haben den dortigen Aufenthalt während des schönen Wetters genutzt, um im Umfeld des Jugendzeltplatzes und dessen oft genutzter Feuerstelle, mehrere einbetonierte Pfosten mit Wanderschildern umzureißen und zu demolieren. Einige Schilder liegen nun teilweise in der Eschach.

Den Spuren und den Hinterlassenschaften nach zu urteilen, so meint unser Leser, hätten sich die Täter danach, über den Buchwald und später in Richtung Deißlingen entfernt.

Besonders ärgerlich sei dabei die Tatsache, dass der Paradiesweg Eschachtal auch überregional von Wanderern gut genutzt wird, welche auf eine vollständige Ausschilderung besonders angewiesen sind. n Wer in der Sache Kontakt mit dem Entdecker der Taten aufnehmen will und etwas dazu sagen kann, kann sich unter 0176/76 70 09 14 an ihn wenden.